Депутаты представили порядок согласования выступлений уличных музыкантов в Петербурге

В большинстве случаев разрешение на проведение концертов под открытым небом будет выдавать районная администрация.

В Петербурге представили проект постановления о согласовании выступлений уличных музыкантов и других артистов, выступающих под открытым небом. С документом можно ознакомиться в разделе антикоррупционной экспертизы на сайте Смольного.

Согласно решению городских депутатов, в большинстве случаев разрешение на проведение концертов под открытым небом будет выдавать районная администрация. Исключением из правил станет Дворцовая площадь, где проведение мероприятий нужно будет согласовывать с комитетом по культуре. На сайте ведомства разместят список адресов, по которым разрешено выступать. Места разделят на "тихие" и "умеренные". В последних возможно будет использование аппаратуры мощностью не более 500 Ватт.

Добавим, что музыканты должны будут подавать заявки не ранее чем за 20 рабочих дней и не позднее 10 суток до выступления. О проведении тихих мероприятий можно будет договориться в сроки от 3 до 20 дней.

Ранее петербургский парламент поддержал запрет на продажу зажигалок до 18 лет.

Фото: Piter.TV