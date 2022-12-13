Петербургские депутаты в первом чтении поддержали законопроект о запрете продажи зажигалок до 18 лет

За нарушение запрета граждан предлагают штрафовать на сумму до 5 тысяч рублей, организации – до 300 тысяч.

Депутаты петербургского ЗакС поддержали в первом чтении законопроект о запрете продажи детям газовых зажигалок, баллончиков и других подобных товаров.

Таким образом депутаты хотят защитить подрастающие поколение от нового вида токсикомании – "сниффинга". Вдыхание химических соединений на основе бытового газа приводит не только к серьезным проблемам со здоровьем, но и нередко к смерти подростков.



За нарушение запрета граждан предлагают штрафовать на сумму до 5 тысяч рублей, организации – до 300 тысяч.

Также в Петербурге приняли законопроект о бесплатной юрпомощи осиротевшим студентам и учащимся.

Фото: Pxhere