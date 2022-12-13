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В Петербурге хотят оказывать бесплатную юрпомощи осиротевшим студентам и учащимся
Сегодня, 11:52
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге хотят оказывать бесплатную юрпомощи осиротевшим студентам и учащимся

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Сейчас рассчитывать на бесплатную юридическую консультацию могут только студенты-сироты, которые остались без родителей до 18 лет.

Депутаты ЗакСа на 1 февраля поддержали поправки в федеральный закон, касающийся детей-сирот. Студентам от 18 до 23 лет, потерявшим родителей во время обучения, предлагают оказывать юридические консультации бесплатно.  

Сложностей, которые могут возникнуть у таких ребят, масса. И многие из них имеют юридический спектр. Первое  – это наследственный вопрос.

Денис Четырбок, депутат ЗакСа

Сейчас рассчитывать на бесплатную юридическую консультацию могут только студенты-сироты, которые остались без родителей до 18 лет.

Студенты от 18 до 23 лет, потерявшие обоих или единственного родителя, также могут рассчитывать на бесплатное питание, одежду и обувь.

Ранее ЗакС Петербурга предложил лечить больных СМА за счет федерального бюджета.

Фото: Законодательное Собрание Санкт-Петербурга (ЗакС)

 

Теги: денис четырбок, закс, сироты, студенты, юристы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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