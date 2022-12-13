В Петербурге хотят оказывать бесплатную юрпомощи осиротевшим студентам и учащимся

Сейчас рассчитывать на бесплатную юридическую консультацию могут только студенты-сироты, которые остались без родителей до 18 лет.

Депутаты ЗакСа на 1 февраля поддержали поправки в федеральный закон, касающийся детей-сирот. Студентам от 18 до 23 лет, потерявшим родителей во время обучения, предлагают оказывать юридические консультации бесплатно.

Сложностей, которые могут возникнуть у таких ребят, масса. И многие из них имеют юридический спектр. Первое – это наследственный вопрос. Денис Четырбок, депутат ЗакСа

Сейчас рассчитывать на бесплатную юридическую консультацию могут только студенты-сироты, которые остались без родителей до 18 лет.

Студенты от 18 до 23 лет, потерявшие обоих или единственного родителя, также могут рассчитывать на бесплатное питание, одежду и обувь.

Ранее ЗакС Петербурга предложил лечить больных СМА за счет федерального бюджета.

Фото: Законодательное Собрание Санкт-Петербурга (ЗакС)