В Петербурге прошла аттестация гидов-переводчиков на четырёх языках

В Петербурге состоялась очередная квалификационная аттестация экскурсоводов и гидов-переводчиков. Свои профессиональные навыки подтвердили специалисты, проводящие экскурсии на французском, английском, немецком и вьетнамском языках. Об этом сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский.
В ходе экзамена аттестационная комиссия оценивала глубокое знание истории Петербурга, архитектурных особенностей культурных объектов, а также умение эффективно управлять группами туристов.
По состоянию на сегодняшний день в городе официально аттестованы 1013 гидов, владеющих иностранными языками. Это позволяет Северной столице принимать гостей со всего мира и гарантировать им проведение качественных экскурсий на родном языке.
Напомним, что согласно федеральному законодательству, работа с туристами разрешена только специалистам, прошедшим обязательную аттестацию и внесенным в единый федеральный реестр.
Ранее Пиотровский ответил, сможет ли Канье Уэст выступить в Петербурге.
Видео: Telegram / Пиотровский Online
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