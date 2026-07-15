В Петербурге прошла аттестация гидов-переводчиков на четырёх языках

По состоянию на сегодняшний день в городе официально аттестованы 1013 гидов, владеющих иностранными языками.

В Петербурге состоялась очередная квалификационная аттестация экскурсоводов и гидов-переводчиков. Свои профессиональные навыки подтвердили специалисты, проводящие экскурсии на французском, английском, немецком и вьетнамском языках. Об этом сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский.

В ходе экзамена аттестационная комиссия оценивала глубокое знание истории Петербурга, архитектурных особенностей культурных объектов, а также умение эффективно управлять группами туристов.

По состоянию на сегодняшний день в городе официально аттестованы 1013 гидов, владеющих иностранными языками. Это позволяет Северной столице принимать гостей со всего мира и гарантировать им проведение качественных экскурсий на родном языке.

Напомним, что согласно федеральному законодательству, работа с туристами разрешена только специалистам, прошедшим обязательную аттестацию и внесенным в единый федеральный реестр.

Ранее Пиотровский ответил, сможет ли Канье Уэст выступить в Петербурге.

Видео: Telegram / Пиотровский Online