В Петербурге работают 2,7 тыс. аттестованных гидов

Северная столица – лидер среди регионов России по числу аттестованных экскурсоводов. Экзамен прошли свыше 2,7 тыс. гидов, сообщил 28 января вице-губернатор Борис Пиотровский.

Профессиональные гиды проводят качественные экскурсии и составляют авторские маршруты, открывая путешественникам неклассический Петербург. Чиновник рассказал об экскурсии по неочевидным локациям Пушкина от гида Яны Губиной. В программе – посещение лютеранской церкви Воскресения Христова, загородной дачи Кочубея, здания бывшего Николаевского лицея и резиденции княгини Ольги Палей.

