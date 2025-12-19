  1. Главная
В Петербурге работают 2,7 тыс. аттестованных гидов

Профессиональные гиды проводят качественные экскурсии и составляют авторские маршруты.

Северная столица – лидер среди регионов России по числу аттестованных экскурсоводов. Экзамен прошли свыше 2,7 тыс. гидов, сообщил 28 января вице-губернатор Борис Пиотровский. 

Профессиональные гиды проводят качественные экскурсии и составляют авторские маршруты, открывая путешественникам неклассический Петербург. Чиновник рассказал об экскурсии по неочевидным локациям Пушкина от гида Яны Губиной. В программе – посещение лютеранской церкви Воскресения Христова, загородной дачи Кочубея, здания бывшего Николаевского лицея и резиденции княгини Ольги Палей. 

Ранее мы рассказывали о том, что Петербург стал одним из лидеров по числу семейных путешествий. 

