Предпринимателя оштрафовали за продажу экскурсий в Эрмитаж

Все происходило без договоров с музеем.

Мировой суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности индивидуального предпринимателя Левшина Антона Викторовича за незаконную реализацию билетов и экскурсионных путевок в Государственный Эрмитаж.

Основанием для разбирательства стало обращение музея в Управление Министерства культуры России по Северо-Западному федеральному округу. В Эрмитаже указали, что предприниматель продавал через интернет билеты на экскурсии с дополнительными услугами, не имея при этом договорных отношений с учреждением.

В музее пояснили, что Левшин не был уполномочен на реализацию билетов, абонементов или экскурсионных программ, а соответствующие соглашения с ним не заключались. По итогам рассмотрения дела мировой судья назначила предпринимателю административный штраф в размере 4500 рублей.

Фото: Telegram / Эрмитаж