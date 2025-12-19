Король Малайзии оставил подпись в книге гостей Эрмитажа

Султан Ибрагим посетил Эрмитаж и расписался в историческом журнале музея.

Верховный правитель Малайзии султан Ибрагим во время визита в Санкт Петербург оставил автограф в книге посетителей Государственного Эрмитажа в ходе официальной экскурсии по музею.

Оставить запись в книге гостей султану Ибрагиму предложили во время посещения библиотеки Николая II. В этот момент книга посетителей была открыта и находилась на рабочем столе в зале библиотеки.

Экскурсию по Эрмитажу для верховного правителя Малайзии проводили президент России Владимир Путин и руководство музея. Российский лидер показал гостю парадные залы и исторические апартаменты Зимнего дворца, который ранее служил официальной резиденцией российских императоров. В ходе осмотра экспозиции Владимир Путин и султан Ибрагим уделили внимание одному из самых известных экспонатов Эрмитажа — часам "Павлин", созданным английским мастером Джеймсом Коксом в конце XVIII века и приведенным в рабочее состояние русским механиком Иваном Кулибиным.

Фото: сайт президента России