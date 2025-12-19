Петербург стал одним из лидеров по числу семейных путешествий

Северная столица также показала впечатляющие цифры по продолжительности проживания туристов.

Сервис онлайн-бронирования путешествий "Отелло" представил отчёт о туристических предпочтениях пользователей в 2025 году, определив главные тенденции на основе анализа статистики заказов, пишет "Петербургский дневник".

Согласно результатам исследования, Санкт-Петербург вошёл в тройку городов с самым высоким уровнем спроса на семейные путешествия. Второе место после Москвы город занимает по общему объёму забронированных номеров для отдыха с детьми, укрепляя репутацию культурной столицы России как востребованной семейной достопримечательности.

Северная столица также показала впечатляющие цифры по продолжительности проживания туристов: самое длительное пребывание отмечено в капсульном отеле – 44 дня. Единственным городом, превзойдённым по данному показателю, стал Люберецкий городской отель, где отдых длился целых 90 суток, а также коттедж в курортной местности Кабардинка Краснодарского края, гостившим в котором 46 дней.

Анализ выявил любопытные тенденции и рекорды:

Самым дорогостоящим отпуском оказалось недельное размещение в сочинской пятизвёздочной гостинице, потратившее бюджет туриста в размере 1,3 млн рублей.

Максимальное количество бонусных баллов "Спасибо" было использовано для покрытия расходов на поездку в Дубай – списано 309 тысяч единиц.

Главным направлением для семейного отдыха признана Анапа, куда отправилась каждая вторая семья с ребёнком.

Наиболее напряжённая дата для передвижения по стране выпала на День России – 12 июня.

Самые стремительно развивающиеся туристические регионы показали стремительный рост запросов на проживание: спрос на гостиницы в Кисловодске увеличился на 112%, во Владимире – на 111%, в Ярославле — на 106%.

Крупнейшие коллективные заказы отелей фиксировались в городах-курортах Сочи и Сириус, рассчитанные на группу до 16 человек. Максимальные внутренние авиаперелёты отмечены на линии Сочи-Камчатка-Сочи.

Фото: Piter.TV