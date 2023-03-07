Итоги первого дня Всероссийского форума экскурсоводов подвели в Петербурге

Инициатива проведения форума принадлежит Комитету по развитию туризма и Городскому туристско-информационному бюро.

Петербург продолжает принимать принимает первый масштабный Всероссийский форум экскурсоводов, гидов-переводчиков и работников музеев. Форум стартовал 21 октября и продлится три дня, собрав более трех сотен делегатов из 30 регионов страны, сообщает "Петербургский дневник".

Заместитель председателя петербургского комитета по туризму Евгений Панкевич особо отметил значимость мероприятия, подчеркнув высокий интерес профессионального сообщества:он уточнил, что форум впервые объединил дисциплины искусствоведения, экскурсоведения и гида-переводчика в единое профессиональное направление.

Инициатива проведения форума принадлежит Комитету по развитию туризма и Городскому туристско-информационному бюро. Основная задача форума — повысить качество предоставления туристических услуг и установить профессиональные стандарты в туристическом секторе.

Евгений Панкевич отдельно обратил внимание на начавшийся процесс сертификации экскурсоводов, подразумевающей обязательную аттестацию. До недавнего времени существовало лишь добровольное подтверждение квалификации, но теперь правила становятся строже. Еще одно ключевое направление обсуждений — цифровизация отрасли, интеграция современных цифровых инструментов и виртуальных туров.

В рамках форума выступали ведущие специалисты в области культуры и туризма: депутаты Госдумы, руководители музейных сообществ, члены Гильдии экскурсоводов и преподаватели профильных вузов. Центральной темой стало гармоничное соединение исторического культурного наследия с современными технологиями и методиками подачи материала.

Гендиректор Президентской библиотеки имени Бориса Ельцина Юрий Носов выразил мнение о важности человеческого взаимодействия в эпоху технологического прогресса, уточнив, что скусственный интеллект способен поддержать специалиста, но конечное решение остается за человеком.

Участники форума активно поднимали вопросы безопасности туристов, повышения качества предоставляемых материалов и роли человеческих ресурсов в современном туризме.

Выбор площадки для форума неслучаен. Петербург традиционно ассоциируется с культурным наследием и высоким качеством экскурсионного сервиса. Именно здесь зародилась известная Ленинградская школа экскурсоведов, оказавшая значительное влияние на формирование туристической отрасли в СССР и современной России.

Город вызывает восхищение своей уникальной атмосферой, сохранившей историю и традиции экскурсионного мастерства. Участники форума признают особое очарование Северной столицы, отмечая многообразие достопримечательностей и глубокий смысл каждой прогулки по городу.

