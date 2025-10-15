Заграничные новогодние туры с вылетом из Петербурга подорожали на 10-25% за год

Специалисты советуют заранее приобретать билеты и бронировать отели, чтобы сэкономить деньги.

Стоимость путешествий за границу на Новый год из Петербурга ощутимо повысилась по сравнению с прошлогодними расценками – рост составил от 10 до 25%. Причем туристы, мечтающие отпраздновать 2026 год за пределами России, сталкиваются с неизбежностью дальнейшего подорожания туров ближе к началу календарного года. Поэтому специалисты советуют заранее приобретать билеты и бронировать отели, чтобы сэкономить деньги. "Петербургский дневник" совместно с ведущими операторами туризма составил подборку самых бюджетных вариантов поездок на новогодние праздники за рубеж.

Список возглавила близкая к России страна – Абхазия. Путешествие сюда обойдётся дешевле остальных предложений: проживание в двухзвёздочном отеле в Гагре с заселением накануне Нового года будет стоить минимум 72 тысячи рублей на двоих туристов. Варианты размещения в Гудауте стоят дороже – от 154 тысяч рублей за недельный отдых в трёхзвёздочном гостиничном номере.

Вторая позиция принадлежит Египту. Стоимость девятидневного путешествия в страну пирамид с питанием по системе "всё включено" начинается от 123 тысяч рублей на двоих. Такая доступность объясняется многочисленными акционными предложениями местных курортов.

Третье место занял традиционный лидер турецких маршрутов – Турция. Стоимость шестидневного пребывания в кемеровском отеле на условиях без питания стартует от 147 тысяч рублей, а аналогичный вариант в пятизвёздочном курорте Махмутлар обойдётся на 18 тысяч дороже.

Четвёртая строка списка отведена Объединённым Арабским Эмиратам. Одна неделя отдыха в трёхзвёздочном отеле с завтраками будет стоить около 190 тысяч рублей для пары туристов.

Замыкает пятерку лидеров китайский остров Хайнань. Недельный тур в четырёхзвёздочный отель начнётся от 270,53 тысячи рублей, но выбрав путешествие с датой заезда на 1 января, удастся сэкономить около двух тысяч рублей.

Шестое место достаётся экзотическому направлению – Шри-Ланке. Цена одной недели отдыха в местном двухзвёздочном отеле с утренним приемом пищи достигает минимальной отметки в 286 тысяч рублей.

На седьмой позиции обосновался Таиланд. Отдохнуть в стране в течение недели в трёхзвёздочном отеле получится за минимальную цену в 297,26 тысячи рублей.

Завершает рейтинг необычно тёплая и гостеприимная Куба. Продолжительность тура – двенадцать ночей, включая празднование Нового года, – обойдется в среднем от 345 тысяч рублей.

Рост цен обусловлен инфляцией и увеличением затрат на авиаперевозки и проживание. Эксперты предупреждают, что дальнейший рост стоимости возможен вплоть до конца ноября-декабря, когда большинство россиян начнут задумываться о поездках на длительный праздничный период.

Фото: Pxhere