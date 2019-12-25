В Петербурге прошел первый форум экскурсоводов собравший специалистов из 30 регионов

Первый форум экскурсоводов в Петербурге объединил гидов со всей России.

В Санкт-Петербурге 21 октября открылся первый Всероссийский форум экскурсоводов. Как сообщили в пресс-службе губернатора города, в мероприятии приняли участие более 300 представителей туристической отрасли из 30 регионов России, включая гидов, гидов-переводчиков и сотрудников музеев.

Основные темы форума — развитие экскурсионной деятельности, совершенствование законодательства, продвижение туристических продуктов и особенности работы с различными категориями посетителей. Петербург сохраняет лидерство в сфере экскурсионного дела. По его словам, в городе работают около 2 700 аттестованных специалистов, владеющих 28 иностранными языками. Он также подчеркнул важность подготовки новых кадров и возможность прохождения аттестации студентами профильных вузов.

Председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Евгений Панкевич заявил, что форум станет ежегодным мероприятием. Он отметил, что впервые экскурсионная отрасль выделена в отдельное направление и подчеркнул значимость Петербурга как центра формирования стандартов экскурсионной деятельности в России.

Фото: Piter.TV