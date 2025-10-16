XVIII Международный форум "Старшее поколение" состоится в Петербурге в конце октября

Программа форума охватывает профессиональные сессии, выставку достижений и культурный фестиваль "Серебряный возраст".

В период с 30 октября по 1 ноября в конгрессно-выставочном комплексе "Экспофорум" в Петербурге пройдёт XVIII международный форум "Старшее поколение". Данное событие объединяет профессионалов и энтузиастов из различных сфер, включая социальную политику, здравоохранение, культуру и досуг, сообщает "Петербургский дневник".

Мероприятие соберет экспертов и представителей властей для обсуждения современных подходов и перспектив социальной политики. Одним из главных организаторов выступает правительство Петербурга, реализующее масштабную программу "Серебряный возраст". Председатель Комитета по социальной политике Петербурга Елена Фидрикова выразила надежду, что данное событие привлечёт внимание к актуальным вопросам заботы о пожилых людях. Участники смогут задать интересующие вопросы представителям федеральных министерств труда и здравоохранения, обсудить важные социальные инициативы и получить полезные рекомендации.

Программа форума охватывает профессиональные сессии, выставку достижений и культурный фестиваль "Серебряный возраст". Предусмотрены занятия по освоению новых навыков, консультации специалистов и презентации научных исследований.

Среди основных событий форума — открытие пленарного заседания 30 октября, посвящённого обсуждению инициатив, направленных на заботу о старших поколениях. Предполагается обсуждение актуальных проектов и технологий, содействующих увеличению продолжительности активной жизни пожилых людей. Будет представлен ряд секций и специализированных конференций, включая международную научно-практическую конференцию "Пушковские чтения", посвящённую памяти известного российского учёного-врача Элеоноры Пушковой.

Эксперты обсудят широкий спектр вопросов, включая современные технологии и методы долгосрочной медицинской помощи, инновации в фармакологии и перспективы сохранения активности в преклонном возрасте. Особое внимание уделено роли квалифицированных медицинских работников и добровольцев в обеспечении качественной помощи пожилым людям.

Участниками конференции станут ведущие учёные, государственные деятели и представители общественных организаций, которые поделятся результатами новейших исследований и разработанных программ.

Фото: сайт форума "Старшее поколение"