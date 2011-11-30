Захарова прокомментировала объяснение демократов, отозвавших письмо Байдену

Она напомнила про check and ballance, которым всегда гордились США.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала объяснение демократов, отозвавших письмо президенту США Джо Байдену с призывом начать переговоры с Москвой для прекращения конфликта на Украине. Об этом она заявила в эфире радио Sputnik.

По словам дипломата, это можно назвать миражами демократии. Она напомнила про check and ballance, которым всегда гордились США, называя ее уникальной системой, когда ветви власти не могут давить друг на друга.

Вы же знаете – это свобода слова, принципиальность позиции, это отстаивание прав избирателей. Это то, о чем мы говорим постоянно. Мария Захарова, официальный представитель МИД России

Ранее Захарова раскрыла механизм информационных атак Киева против россиян.

Видео: ВКонтакте / Радио Sputnik