По ее словам, у киевского режима есть кибервойска, которые ведут подрывную информационную деятельность на территории РФ.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскрыла механизм информационных атак Киева против россиян. Об этом она сообщила в эфире радио Sputnik.

По ее словам, у киевского режима есть кибервойска, которые ведут подрывную информационную деятельность на территории РФ. Дипломат уточнила, что эти кибервойска рассылают гражданам страны письма с угрозами, а также организовывают травлю обычных пользователей интернета.

Ранее Захарова заявила, что в Киеве давно маниакально твердят о ядерном оружии

Видео: ВКонтакте / Радио Sputnik