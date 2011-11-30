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Захарова раскрыла механизм информационных атак Киева против россиян

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По ее словам, у киевского режима есть кибервойска, которые ведут подрывную информационную деятельность на территории РФ.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскрыла механизм информационных атак Киева против россиян. Об этом она сообщила в эфире радио Sputnik.

По ее словам, у киевского режима есть кибервойска, которые ведут подрывную информационную деятельность на территории РФ. Дипломат уточнила, что эти кибервойска рассылают гражданам страны письма с угрозами, а также организовывают травлю обычных пользователей интернета.

Ранее Захарова заявила, что в Киеве давно маниакально твердят о ядерном оружии

Видео: ВКонтакте / Радио Sputnik

Теги: информационная атака, мария захарова, мид россии, украина
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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