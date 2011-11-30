Захарова: в Киеве давно маниакально твердят о ядерном оружии

По словам дипломата, киевский режим "достаточно аморален, чтобы не останавливаться ни перед чем".

В Киеве давно маниакально твердят о ядерном оружии. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

По словам дипломата, киевский режим "достаточно аморален, чтобы не останавливаться ни перед чем". Она подчеркнула, что Украина имеет доступ к ядерным технологиям. Таким образом Захарова прокомментировала возможно использования "грязной бомбы" украинской стороной.

Ранее Полянский оценил угрозу создания Украиной "грязной бомбы" как очень серьезную.

Видео: ВКонтакте / Радио Sputnik