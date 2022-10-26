Дипломат считает, что Киев планирует устроить провокацию.

Заместитель российского постоянного представителя при ООН Дмитрий Полянский оценил угрозу создания Украиной "грязной бомбы" как очень серьезную. Соответствующее заявление дипломат сделал в ходе брифинга с журналистами при Всемирной организации. Специалист объяснил, что Россия предоставила имеющиеся у страны доказательства подготовки киевским режимом подобной провокации всем заинтересованным сторонам. Полянский сослался на данные, появившиеся благодаря разведке.

Это очень серьезная угроза. Украина имеет возможности, все причины сделать это, - сказал он. - <...> Мы заявили на заседании СБ ООН, что "грязная бомба" не является сложным для создания устройством. Дмитрий Полянский, дипломат РФ

Российский дипломат отметил, что всем тем, кто действительно хотел понять всю реальность угрозы, Москвой были предоставлены все возможности для этого.

Представитель МИД: выступление США подтвердило опасения России по "грязной бомбе".

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций