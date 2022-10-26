Представитель МИД: выступление США подтвердило опасения России по "грязной бомбе"

Константин Воронцов призвал Запад и Киев "не раскачивать ядерную лодку".

Выступление американского представителя на заседании Первого комитета Генеральной Ассамблее 77-ой сессии в ООН лишь подтвердило предостережения России о том, что после провокации киевского режима с "грязной бомбой", Москву обвинят в применении тактического ядерного вооружения. Такое мнение высказал на мероприятии заместитель руководителя департамента МИД РФ по вопросам нераспространения и контроля над оружием Константин Воронцов. Он оценил слова своего коллеги из США Брюса Тернера, которые счел предостережения России "еще одним случаем дезинформации". Москва призывает Украину и Запад прекратить делать те шаги, которые подводят мир к ядерной катастрофе.

В отношении ситуации с "грязной бомбой" хотелось бы заявить, что делегация США лишь подтвердила наше предостережение относительно того, что будет разыгран сценарий. Константин Воронцов, дипломат РФ в ООН

Дипломат полагает, что именно Россия будет обвинена в применении оружия массового поражения "со всеми вытекающими последствиями". Константин Воронцов добавил, что в планах Запада раскрутить новую антироссийскую кампанию, направленную на изоляцию государства.

В МИД назвали цель вбросов о якобы поставках иранских БПЛА в Россию.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций