В МИД назвали цель вбросов о якобы поставках иранских БПЛА в Россию

Константин Воронцов считает, что Вашингтон саботирует СВПД.

В российском внешнеполитическом ведомстве назвали цель вбросов со стороны Запада о якобы осуществленных военных поставках иранских БПЛА в Россию для участия этих дронов в специальной операции на территории Украины. Сведения опроверг в ходе выступления на заседании Первого комитета на 77-ой Генеральной Ассамблее ООН заместитель руководителя департамента МИД по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Константин Воронцов. Дипломат уверен в том, что подобные провокации нужны оппонентам Москвы и Тегерана для окончательного демонтажа Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

В очередной раз категорически отвергаем абсолютно бездоказательные измышления стран... Вашингтон, который грубо нарушил резолюцию Совета Безопасности ООН 2231 своим односторонним выходом из СВПД в 2018 году, просто изобрел очередной удобный повод для окончательного демонтажа сделки. Константин Воронцов, дипломат из РФ в ООН

МИД: НАТО приближается к опасной черте столкновения с Россией.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций