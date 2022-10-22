МИД: НАТО приближается к опасной черте столкновения с Россией

Константин Воронцов рассказал о накачке Западом Украины вооружением.

Накачивая киевский режим вооружениями, страны НАТО приближаются к опасной черте прямого военного столкновения с Россией. Соответствующее заявление в ходе выступления в Первом комитете на 77-ой Генеральной Ассамблее ООН сделал представитель внешнеполитического ведомства РФ, заместитель руководителя департамента по вопросам нераспространения ядерного оружия и контроля над вооружением Константин Воронцов. Дипломат добавил, что страны североатлантического военного альянса "скромно умалчивают" о собственном участии в украинском кризисе.

Они продолжают накачивать киевский режим вооружениями и боеприпасами, поставлять ему разведданные, обучать его солдат, давать ориентировки по ведению боевых действий, тем самым приближаясь к опасной черте прямого военного столкновения с Россией. Константин Воронцов, сотрудник МИД РФ

Восемь стран ООН требуют расследования из-за биолабораторий в США.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций