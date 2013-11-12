Группа стран в ООН призвала задействовать Концепцию о биооружии из-за деятельности США

Константин Воронцов рассказал о совместном заявлении по поводу необходимости получения ответов от США по военно-биолоической деятельности на Украине.

Группа стран в ООН призвала задействовать Концепцию о биологическом оружии из-за деятельности США. Заместитель руководителя российского департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД Константин Воронцов презентовал коллегам на заседании Первого комитета Генеральной Ассамблеи документ, подписанный несколькими государствами. РФ, Белоруссия, Зимбабве, Никарагуа, Сирия, Китай, Венесуэла и Куба призывают мировое сообщество задействовать все имеющиеся механизмы для получения ответов от американской стороны в связи с информацией о военно-биологической деятельности Вашингтона на Украине.

Констатируем, что вопросы к военно-биологической деятельности США в контексте функционирования биолабораторий на украинской территории по-прежнему остаются. Константин Воронцов, дипломат

Эксперт добавил, что на поставленные вопросы не были получены исчерпывающие ответы, которые поставили бы точку в сомнениях и урегулировали бы угрозы. Константин Воронцов напомнил о проведении по инициативе России консультативного совещания по статье 5 КБТО (Конвенция о запрещении биологического и токсинного оружия). В МИД РФ призывают страны продолжить обмен экспертными и техническими оценками мнениями по теме на девятой обзорной конференции КБТО.

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Фото и видео: Организация Объединенных Наций