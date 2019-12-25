Суд Петербурга арестовал Юрия Хованского на два месяца

Суд арестовал блогера до 8 августа этого года.

Вечером 10 июня Дзержинский районный суд Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Юрия Хованского. Он обвиняется в совершении преступления по ч.2 ст.205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Блогер свою вину признает частично. Хованский просил домашний арест или запрет определенных действий. Однако суд арестовал блогера до 8 августа этого года.

Напомним, Хованский обвиняется в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма. Дело возбудили из-за песни про "Норд-Ост", которую блогер исполнил на стриме.

Ранее мы писали, что блогеры Кузьма и Антон Власов отреагировали на арест Хованского.

Фото: Piter.tv