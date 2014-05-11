Блогеры Кузьма и Антон Власов отреагировали на арест Хованского

Власов отметил, что за песню Хованский извинился еще в 2014 году и удалил все упоминания о ней.

Через несколько часов после того, как интернет облетели кадры задержания и допроса блогера Юрия Хованского, его коллеги по цеху и бывшие друзья Кузьма Гридин и Антон Власов высказали свое мнение о ситуации.

По словам Гридина, с Хованским он не общается уже год, все, что он знает, опубликовано в СМИ.

Я не знаю, как это комментировать. Конечно, я надеюсь, что все разрешится. Что все обойдется максимум штрафом. Я надеюсь, что вообще ничем не обойдется, что это просто какое-то недоразумение и с ним просто поговорят. Переживаю за Юру, надеюсь, все будет хорошо. отметил Гридин

В том же ролике высказался блогер Антон Власов. Он уточнил, что сегодняшнее утро дня него стало потрясением.

Юру в собственной квартире задержала полиция, причем силами спецназа, за песню десятилетней давности, за которую Юра уже извинился в 2014 году. рассказал Власов

Он поделился воспоминаниями, что была повестка из органов, после которой Хованский извинился за песню и удалил все упоминания о ней.

Спустя 10 лет завели уголовное дело. Получается, каким-то задним числом. Это очень странно. Конкретно по этому эпизоду, насколько мне казалось, инцидент был исчерпан много лет назад. А теперь оказывается, что закон имеет обратную силу. За Юру я очень переживаю и надеюсь на скорое разрешение. Возможно, штраф, но никак не тюрьма. высказался блогер, сообщив, что в ситуации нужно разобраться

Ранее мы писали, что Хованского мог сдать таинственный аноним с YouTube.

Скриншот: YouTube / Юрий Хованский