Хованского мог сдать таинственный аноним с YouTube

Блогера задержали накануне вечером по подозрению в публичном оправдании терроризма.

Стали известны подробности задержания Юрия Хованского в Петербурге. Известного видеоблогера мог сдать таинственный аноним с YouTube. Об этом пишет "Фонтанка".

В июле прошлого года некий пользователь под именем Юрий (не Хованский – прим. Ред.) опубликовал на видеохостинге всего два ролика. Оба файла – вырезанные из стрима обозревателя Андрея Нифёдова песни, исполненные Хованским. Эксперты, проводившие лингвистическое исследование материала, нашли в этих песнях признаки восхваления террористов и призывы к совершению терактов.

Оперативники Центра "Э" проверили соцсети Хованского. В Telegram-канале блогера они нашли голосовое сообщение, в котором он рассказывает, что песню про теракт на Дубровке он пел перед группой нацистов и Андреем Нифёдовым. Последнего тоже доставили в отдел полиции, а в его доме в Гатчине прошли обыски. По предварительной информации, по делу Хованского Нефёдов проходит свидетелем.

Юрия Хованского задержали накануне вечером в его квартире на Пушкинской улице. Piter.TV публиковал видео с моментом задержания блогера. Вместе с Хованским в квартире живет пес породы самоед. В жилом помещении оперативники обнаружили бардак: разбросаны пустые бутылки, окурки, одежда и мусор.

Блогер не стал отрицать, что исполнял песни сомнительного содержания. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма".

Ранее СК опубликовал видео допроса блогера Юрия Хованского.

Видео: Telegram / ОПЕР Слил