СК опубликовал видео допроса блогера Юрия Хованского

По предварительной информации, причиной задержания стала песня "Норд-Ост".

Задержанный блогер Юрий Хованский заявил, что признает вину и полностью раскаивается в исполнении песни с оправданием терроризма. Кадры допроса блогера опубликовала пресс-служба Следкома.

Хованского задержали за "публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма". По предварительной информации, причиной задержания стала песня "Норд-Ост", которую он исполнил еще год назад во время стрима.

Ранее было опубликовано видео задержания Юрия Хованского в Петербурге.

Видео: СК РФ