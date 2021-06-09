Появилось видео задержания Юрия Хованского в Петербурге

Накануне вечером в Петербурге задержали Юрия Хованского. По предварительной информации, его обвиняют в публичном оправдании терроризма. Telegram-канал "ОПЕР Слил" опубликовал видео с задержанием известного видеоблогера.
Причиной задержания Хованского стала песня "Норд-Ост", которую он исполнил еще год назад.
Это из-за этой песни? Я никогда ее публично не исполнял, только на стриме.
Пояснил блогер правоохранителям
Также он не смог внятно ответить, есть ли у него в квартире наркотики.
Наркотики? Не должны быть. Ну, у нас иногда, когда кто-то приносил, может что-то осталось, но сейчас не думаю.
Ответил блогер, лежа на полу
В сети также появились фотографии из квартиры Хованского. Когда пришли стражи порядка, в ней был бардак: разбросаны пустые бутылки, окурки, одежда и мусор.
Фото, видео: Telegram / ОПЕР Слил
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
В "путь" движения человечества включены, приёмы разрушения, а не созидания и совершенствования души… В этой среде легко адаптируется, насилие…
В эволюции же человека Важно совершенствование души.
Очень важно понять, что лишь методология может помочь людям стать добрее — при условии тщательного очищения себя от этических несовершенств.
…Говоря в общих чертах, этот Путь начинается, прежде всего, с принятия и исполнения этических принципов (рост эмоций любви, избавление себя от агрессивных эмоций путём самоанализа и покаянной работы; человеку следует жить в любви к Богу и всем существам. В том числе — в созидательной любви-служении другим людям. Служение людям, состоящее в помощи им в их позитивной эволюции, — это и есть служение Богу; утончении себя - через гармоничное общение с природой, через развитие сострадания и любви к животным, с утончающими произведениями разных направлений искусства, также нежное, ласковое общение с любимыми — всё это способствует совершенствованию душ, приближает к Совершенству.).
Этому следуют ступени очистки организма от биоэнергетических загрязнений (переход на безубойное питание, с выработанной к этому времени - эмоцией сострадания, отказом от вредных привычек, начиная с курения).
Рассмотрим основные постулаты совершенствования, исполнение которых помогает наискорейшим образом придти к совершенству (прим.: в православии стремление совершать усилия к тому, чтобы стать лучше, оказывается,… греховно! Ведь от успехов — можно возгордиться! А это и будет, мол, самый страшный грех!… и многие православные спиваются, начинают пробовать наркотики, убивают, заболевают психическими расстройствами и т.п. от бесцельности жизни...):
— заботиться о благополучии других больше, чем о своём собственном благополучии,
— быть миротворцами,
— быть ласковыми и нежными друг с другом,
— помогать всем во всём добром,
— прощать, не мстить, не проклинать,
— не ненавидеть, не вовлекаться эмоционально в осуждение других,
— не стремиться к накоплению богатств «земных»: иначе упустишь возможность накопить богатства духовные (совершенствование души),
— не пьянствовать, не принимать наркотики
— не быть высокомерными, но быть скромными и уважительными к другим,
— стремиться делать всё, что только можем, ради помощи другим людям,
— личный поиск Бога и служение Ему всегда должны оставаться в жизни на первом месте.
Отвращайтесь от зла, прилепляйтесь к добру!