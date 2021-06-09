Появилось видео задержания Юрия Хованского в Петербурге

В квартире блогера был бардак: разбросаны пустые бутылки, окурки, одежда и мусор.

Накануне вечером в Петербурге задержали Юрия Хованского. По предварительной информации, его обвиняют в публичном оправдании терроризма. Telegram-канал "ОПЕР Слил" опубликовал видео с задержанием известного видеоблогера.

Причиной задержания Хованского стала песня "Норд-Ост", которую он исполнил еще год назад.

Это из-за этой песни? Я никогда ее публично не исполнял, только на стриме. Пояснил блогер правоохранителям

Также он не смог внятно ответить, есть ли у него в квартире наркотики.

Наркотики? Не должны быть. Ну, у нас иногда, когда кто-то приносил, может что-то осталось, но сейчас не думаю. Ответил блогер, лежа на полу

В сети также появились фотографии из квартиры Хованского. Когда пришли стражи порядка, в ней был бардак: разбросаны пустые бутылки, окурки, одежда и мусор.

Фото, видео: Telegram / ОПЕР Слил