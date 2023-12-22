Петербургский суд приговорил к 6 годам уроженца Коми за призывы к терроризму

Житель Коми вину не признал и показал, что экстремистских взглядов не разделяет.

Первый Западный окружной военный суд 4 апреля приговорил администратора tg-канала к 6 годам колонии общего режима по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание терроризма). Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Фигурант, находясь по месту своего жительства в городе Вуктыл Республики Коми, 23 и 24 сентября 2022 года, администрируя созданный им в мессенджере Telegram канал "Циничный Комяк", разместил в нем материалы, которые содержали публичные призывы к терроризму, чтобы "повлиять на прекращение СВО на территории ДНР, ЛНР и Украины".

Помимо этого, 28 апреля 2023 года мужчина во "ВКонтакте" опубликовал комментарий "Героиня нашего времени" под постом о том, что "жительницу Коми, пытавшуюся поджечь военкомат, не пустили в СИЗО". Это было направлено на оправдание терроризма.

Житель Коми вину не признал и показал, что экстремистских взглядов не разделяет.

Своим комментарием "Героиня нашего времени" хотел поддержать человека, попавшего в СИЗО и вынужденного нести все тяготы и лишения, связанные с избранием меры пресечения в виде заключения под стражу. Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что комментарии мужчины в мессенджере суд Петербурга признал призывом к терроризму.

Фото: Piter.TV