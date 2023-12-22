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Мужа экс-гендиректора "Новой Голландии" заключили под стражу

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Конашенок вину не признает.

Дзержинский районный суд Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Николая Конашенка. Напомним, ему вменяют ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов 27 марта.

Следствие полагает, что фигурант опубликовал в одной из социальных сетей высказывания, которые содержат признаки оправдания террористического акта, совершенного 22 марта в концертном зале "Крокус Сити Холл". 

Конашенок вину не признает. Суд избрал ему стражу до 25 мая. 

Ранее мы рассказывали о том, что жена Конашенка Роксана Шатуновская покинула пост генерального директора АНО "Новая Голландия" в связи с его заявлениями. Мужчину 25 марта задержали в аэропорту Пулково

Видео: объединенная пресс-служба судов Петербурга

Теги: дзержинский районный суд, оправдание терроризма
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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