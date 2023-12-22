В Петербурге иностранцу предъявили обвинение в публичном оправдании терроризма

Расследование уголовного дела продолжается.

В Петербурге иностранцу предъявлено обвинение в публичном оправдании терроризма. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК РФ по СПб.

Следственным отделом по Выборгскому району предъявлено обвинение 26-летнему гражданину Таджикистана, не имеющему регистрации на территории России, в оправдании терроризма. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, в период с 24 по 25 марта подозреваемый опубликовал в интернете комментарии, оправдывающие террористический акт, совершенный 22 марта в концертном зале "Крокус Сити Холл". Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее мужу экс-руководителя "Новой Голландии" предъявили обвинение в оправдании терроризма.

Подписывайтесь на наши страницы в "ВКонтакте" и Telegram! Чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых.

Видео: ГСУ СК РФ по СПб