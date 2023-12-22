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В Петербурге иностранцу предъявили обвинение в публичном оправдании терроризма

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Расследование  уголовного дела продолжается.

В Петербурге иностранцу предъявлено обвинение в публичном оправдании терроризма. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК РФ по СПб.

Следственным отделом по Выборгскому району предъявлено обвинение  26-летнему гражданину Таджикистана, не имеющему регистрации на территории России, в оправдании терроризма. Решается  вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. 

По версии следствия,  в период с 24 по 25 марта подозреваемый опубликовал в интернете комментарии, оправдывающие террористический  акт, совершенный  22 марта в концертном зале "Крокус Сити Холл". Расследование  уголовного дела продолжается.

Ранее мужу экс-руководителя "Новой Голландии" предъявили обвинение в оправдании терроризма.

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Видео:  ГСУ СК РФ по СПб

Теги: крокурс сити холл, оправдание терроризма
Категории: Лента новостей, Происшествия, Терроризм, Новости СПб,

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