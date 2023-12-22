Мужу экс-руководителя "Новой Голландии" предъявили обвинение в оправдании терроризма

Мужчину отправили под арест на две недели за другое правонарушение.

В Петербурге муж экс-руководителя "Новой Голландии" Николай Конашенок стал фигурантом уголовного дела об оправдании в терроризме. Мужчину задержали в Пулково по подозрению в экстремизме. В социальных сетях он оставил гневные посты, где "шутил" про трагедию в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщила пресс-служба Следкома по региону.

На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения. Мужчину отправили под арест на две недели за другое правонарушение. Петербуржец подозревается в мелком хулиганстве. Он устроил необычный "перформанс" на Мытнинской улице. Дебошир бегал по городу, размахивал руками и ругал прохожих.

После громкого скандала его супруге Роксане Шатуновской пришлось покинуть пост гендиректора "Новой Голландии". Муж Шатуновской попытался исправить ситуацию и принес извинения. Но это не помогло семье вернуться к прежней жизни. Подробности уточняются.

Ранее мы рассказывали о том, что подозреваемый в заведомо ложном сообщении об "угрозе" ТЦ "Лондон Молл" задержан в Петербурге.

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