Задержание блогера Юрия Хованского: что известно к этому часу

Ютубера задержали в собственной квартире. По разным оценкам специалистов, петербуржцу грозит до 7 лет тюрьмы.

Вечер вторника, 8 июня, для ютуб-блогера Юрия Хованского (канал с более чем 4.5 млн подписчиков) явно не задался: к нему в квартиру ворвались полицейские в сопровождении сотрудников ОМОНа и задержали, вменив ч.2 статьи 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма").

Хованского доставили в отдел, где он дал признательные показания и раскаялся в содеянном. Дело в том, что полицейские заинтересовались старой песней о теракте в театральном центре на Дубровке, которую он исполнил давно.

Друг блогера Антон Власов напомнил, что блогером уже интересовались по этому же случаю 10 лет назад, тогда Хованский извинился перед публикой за песню и после разговора с "Центром Э" удалил о ней все упоминания. Бывший друг Юрия Хованского Кузьма Гридин выразил надежду, что блогера не будут судить по всей строгости закона.

Блогер Стас "Ай, как просто!" при конфликте с продюсером Ивановым решил вставить фрагмент песни в свой стрим в феврале 2021 года. По словам Стаса Васильева, он не предполагал, что с "Хованского еще раз спросят за эту песню".

В Telegram-канале Хованского оперативники обнаружили голосовое сообщение, в котором он рассказывает, что песню про теракт в Москве он пел перед группой нацистов и Андреем Нифёдовым. Последнего тоже доставили в отдел полиции, по предварительной информации, по делу он проходит свидетелем.

Ситуацию прокомментировали и другие публичные личности. Так, по словам депутата Виталия Милонова, закон должен распространяться на всех граждан, а подобные действия необходимо сразу же пресекать. В то же время депутат отметил, что судить Хованского строго не следует, если тот в совершил данный поступок из хулиганских побуждений. Депутат Государственной думы, член фракции "ЛДПР" Василий Власов сообщил, что Юрий Хованский уже как полгода не является его помощником. Чиновник прекратил сотрудничество с блогером из-за его неоднозначной репутации.

Вечером в среду, 9 июня, блогер Дмитрий Ларин сообщил в своих соцсетях, что его задержали и попросили дать показания. Вероятно, по делу Хованского он проходит в качестве свидетеля.

Кто такой Юрий Хованский: биография, личная жизнь

Фото: ВКонтакте / Юрий Хованский

Видео: СК РФ, Telegram / ОПЕР Слил