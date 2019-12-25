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Блогера Дмитрия Ларина задержали по делу Юрия Хованского
Сегодня, 18:52
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Блогера Дмитрия Ларина задержали по делу Юрия Хованского

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По делу Ларин будет проходить в качестве свидетеля.

Вечером в среду, 9 июня, блогер Дмитрий Ларин в своем telegram-канале сообщил, что его задержала полиция.

Докладываю обстановку: ск, допрос, свидетель. Взяли во дворе, в чем был в том и уехал. 

поделился с подписчиками блогер

По предварительной информации, речь идет о деле Юрия Хованского, которого  обвиняют по части 2 статьи 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма"). 

От свидетеля до подозреваемого, говорит, один шаг.

уточняет слова следователя Ларин

Кто такой Юрий Хованский: биография, личная жизнь

Фото: @zloilarin / Instagram

Теги: дмитрий ларин, юрий хованский
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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