Блогера Дмитрия Ларина задержали по делу Юрия Хованского

Вечером в среду, 9 июня, блогер Дмитрий Ларин в своем telegram-канале сообщил, что его задержала полиция.
Докладываю обстановку: ск, допрос, свидетель. Взяли во дворе, в чем был в том и уехал.
поделился с подписчиками блогер
По предварительной информации, речь идет о деле Юрия Хованского, которого обвиняют по части 2 статьи 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма").
От свидетеля до подозреваемого, говорит, один шаг.
уточняет слова следователя Ларин
Кто такой Юрий Хованский: биография, личная жизнь
Фото: @zloilarin / Instagram
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