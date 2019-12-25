Блогера Дмитрия Ларина задержали по делу Юрия Хованского

По делу Ларин будет проходить в качестве свидетеля.

Вечером в среду, 9 июня, блогер Дмитрий Ларин в своем telegram-канале сообщил, что его задержала полиция.

Докладываю обстановку: ск, допрос, свидетель. Взяли во дворе, в чем был в том и уехал. поделился с подписчиками блогер

По предварительной информации, речь идет о деле Юрия Хованского, которого обвиняют по части 2 статьи 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма").

От свидетеля до подозреваемого, говорит, один шаг. уточняет слова следователя Ларин

Кто такой Юрий Хованский: биография, личная жизнь

Фото: @zloilarin / Instagram