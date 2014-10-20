Кто такой Юрий Хованский: биография, личная жизнь

В сети появились кадры момента задержания блогера Юрия Хованского. Piter.tv рассказывает, кто он такой.

В среду, 9 июня, петербургского блогера Юрия Хованского задержали в собственной квартире. Кадры с места опубликовал ряд telegram-каналов. Мужчину обвиняют по части 2 статьи 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма").

Биография Хованского

Блогер родился в 1990 году в городе Никольске, который расположен в Пензенской области. В подростковые годы увлекался музыкой, компьютерными играми и футболом. Позже заочно окончил Санкт-Петербургский государственный экономический университет, получил диплом с отличием. Однако по образованию не работал. Вскоре известность Хованскому принесла дружба с Ильей Давыдовым (он же Мэддисон) и блогерство.

Видеоблог Юрия Хованского

Впервые в интернете Хованский появился в 2010 году, он переводил зарубежные ролики комиков и озвучивал их. Блогер взял псевдоним Тот парень с гитарой, под которым исполнял различные юмористические песни. После знакомства с Ильей Мэддисоном вел рубрики и подкасты в его проекте Maddyson FM, а также сотрудничал со "Спасибо, Ева!".

Первые поклонники начали появляться спустя некоторое время, в 2011 году, когда был открыт проект Russian Stand-up. Поначалу шоу не могло найти своего зрителя.

На фоне кирпичной стены 23-летний Хованский делился своим мнением на социальные темы в форме шуток. Проект продержался несколько сезонов, после чего был заморожен, зато были запущены другие шоу "Большая дымящаяся куча скетчей", "[стоя]", "Лекс Плей", Russian Drink Time. Фанаты также полюбили блогера за его рубрику "Шаверма патруль", в которой Хованский вместе со своими друзьями дегустировал шавермы в разных районах Петербурга, составляя рейтинг лучших и оценивая их по разным критериям.

Благодаря дружбе и совместным видео со многими петербургскими блогерами (Юлик, Кузьма Гридин, Друже Обломофф) и рэперами (Слава КПСС, ДК, Ресторатор) Юрий Хованский довольно быстро набрал популярность и стал узнаваемым не только как блогер, но и как рэпер (МС Хованский).

Политическая карьера Юрия Хованского

В 2019 году появилась информация, что блогера Юрия Хованского пригласили в Государственную Думу. Хованский занял пост помощника депутата партии ЛДПР Василия Власова.

По предварительным данным, после задержания блогера, Зампред Госдумы Игорь Лебедев сообщил изданию Daily Storm, что партия ЛДПР не давала одобрения, Хованский сотрудничал с Власовым по личной инициативе депутата.

Личная жизнь Юрия Хованского

Личная жизнь блогера остается в секрете. Судить о том, кто мог бы быть парой Юрию Хованскому, трудно, поскольку имена держатся в тайне, а совместные фотографии не публикуются,

Фото: Instagram/ @yurykhovansky; Юрий Хованский / Вконтакте; Юрий Хованский / YouTube