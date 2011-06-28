Депутат Виталий Милонов прокомментировал задержание Юрия Хованского

Милонов заявил, что закон должен распространяться на всех граждан.

Накануне вечером блогера Юрия Хованского задержали за "публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма". По предварительной информации, причиной задержания стала песня "Норд-Ост", которую он исполнил еще год назад во время стрима. Депутат Государственной думы Виталий Милонов прокомментировал задержание блогера. Об этом в среду, 9 июня, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Милонов заявил, что закон должен распространяться на всех граждан, а подобные действия необходимо сразу же пресекать. Однако Милонов считает, что строго судить блогера не стоит, если тот в свою очередь совершил данный поступок из хулиганских побуждений.

Ранее СК опубликовал видео допроса блогера Юрия Хованского.

Фото: wikipedia.org