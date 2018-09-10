Стас "Ай, как просто!" прокомментировал задержание Хованского

Блогер рассказал, что получает от зрителей "коллеги" обвинения из-за возможной причастности к аресту.

Вечером в среду, 9 июня, редакция Piter.tv связалась с блогером Станиславом Васильевым (YouTube-канал "Ай, как просто!") и узнала его мнение о ситуации задержания Юрия Хованского.

Васильев и Хованский в начале 2021 года стали участниками конфликта на Youtube, связанного с деятельностью Сергея Иванова – экс-продюсера блогера Дмитрия "Гоблина" Пучкова. Васильев в своих видеороликах обвинил Иванова в преследовании, раскрытии личного адреса и порче имущества. В новогодние праздники 2021 года в Подмосковье, где находилась студия Васильева, приехали несколько человек, которыми Иванов руководил через стрим в интернете. Около здания в промзоне был рассыпан сухой собачий корм.

В свою очередь, Юрий Хованский вел с продюсером несколько проектов и публично поддерживал. Васильев в своем видео описал ситуацию и другие выходки продюсера. Кроме того, в видео на канале Васильева "СТАС" блогер указывает на то, что Хованский планировал завести на него уголовное дело, используя связи в партии "ЛДПР" и полиции, а также был одним из организаторов визита неизвестных в рамках деанона в Подмосковье. В ответ на это Васильев в том числе показал отрывок песни, в котором его визави поет песню про "Норд-Ост".

Сам продюсер Иванов заявлял в полицию, что ряд блогеров связан "с террористической группировкой", но по итогу мужчина оказался в психиатрической лечебнице. Конфликт вылился в множество публикаций на просторах видеохостинга, где блогеры не скупились на оскорбления и обвинения в употреблении запрещенных веществ в адрес друг друга.

По словам Васильева, о задержании Хованского он узнал одним из первых и не связывает произошедшее с ситуацией с бывшим продюсером Пучкова.

Обвинения от зрителей Юры прилетают. И даже от блогеров. Мол, зачем ты, Стас, вставил в свой ролик ту песню. Но ведь несколько лет назад Юра уже отвечал за эту песню в отделе "Э" (имеется в виду центр "Э" – центр по противодействию экстремизму ГУ МВД – прим. ред.). Откуда я в принципе мог знать, что с него за это спросят еще раз? И даже более того, уже прошло более трёх месяцев с моего видео, почему органы так долго ждали? выразил непонимание блогер.

Также на арест Хованского отреагировали блогеры Кузьма и Антон Власов.

Фото: Стас Васильев / Вконтакте