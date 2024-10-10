Сбежавший из страны блогер Хованский продал свою квартиру в Петербурге

Он отдал свою квартиру за 30 млн руб.

Известный видеоблогер Юрий Хованский реализовал свою трехкомнатную квартиру в Выборгском районе Санкт-Петербурга, которая длительное время находилась в продаже. Об этом сообщает Telegram-канал "Mash на Мойке".

Объект недвижимости был выставлен на продажу в 2021 году с первоначальной стоимостью 45 млн руб. В течение нескольких лет покупатель на квартиру не находился, несмотря на предпринятые меры по привлечению интереса, включая демонстрацию джакузи и личной студии звукозаписи.

Сделка по продаже квартиры состоялась в сентябре 2025 года. Новая цена составила 30 млн руб, что на 15 млн руб ниже первоначальной. Покупка была осуществлена с использованием ипотечного кредита.

Ранее в средствах массовой информации публиковались фотографии внутреннего состояния помещений, на которых была зафиксирована захламленность знаменитой зеленой комнаты, включая наличие пустых бутылок, окурков и иного мусора.

Ранее суд прекратил уголовное дело в отношении блогера Юрия Хованского. В общей сложности блогер провел под стражей 7 месяцев.

Фото: Вконтакте / Юрий Хованский