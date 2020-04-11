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Хованского убрали из списка террористов и экстремистов
Сегодня, 19:28
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Хованского убрали из списка террористов и экстремистов

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Такая информация появилась на сайте ведомства. 

В пятницу, 9 сентября, Росфинмониторинг убрал блогера Юрия Хованского из списка террористов и экстремистов. Такая информация появилась на сайте ведомства. 

Напомним, в августе прошлого года Хованский попал в этот список после того, как на него завели уголовное дело об оправдании терроризма. На стриме он спел песню, в которой шла речь о жертвах теракта на Дубровке в 2002 году — "Норд-Оста". Тогда Хованского задержали 9 июня 2021 года в собственной квартире. 

Ранее суд прекратил уголовное дело в отношении блогера Юрия Хованского. В общей сложности блогер провел под стражей 7 месяцев. Позже меру смягчили, но какое-то время ему нельзя было пользоваться Интернетом.

Фото: Вконтакте / Юрий Хованский

Теги: блогер, террорист, хованский, экстремист
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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