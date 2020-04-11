Хованского убрали из списка террористов и экстремистов

Такая информация появилась на сайте ведомства.

В пятницу, 9 сентября, Росфинмониторинг убрал блогера Юрия Хованского из списка террористов и экстремистов. Такая информация появилась на сайте ведомства.

Напомним, в августе прошлого года Хованский попал в этот список после того, как на него завели уголовное дело об оправдании терроризма. На стриме он спел песню, в которой шла речь о жертвах теракта на Дубровке в 2002 году — "Норд-Оста". Тогда Хованского задержали 9 июня 2021 года в собственной квартире.

Ранее суд прекратил уголовное дело в отношении блогера Юрия Хованского. В общей сложности блогер провел под стражей 7 месяцев. Позже меру смягчили, но какое-то время ему нельзя было пользоваться Интернетом.

Фото: Вконтакте / Юрий Хованский