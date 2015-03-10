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Блогера Юрия Хованского будут судить по более мягкой статье
Вчера, 22:55
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romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

Блогера Юрия Хованского будут судить по более мягкой статье

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Статью изменили на "оправдание терроризма".

В среду, 6 июля, стало известно, что блогера Юрия Хованского будут судить по статье "оправдание терроризма", ранее была статья об оправдании терроризма с использованием интернета. Такая информация следует из опубликованных в карточке 2-го Западного окружного военного суда данных.

Так, блогер не получит реальный срок, потому что срок давности за это деяние истек. Ранее уголовное дело возбудили после исчезновения 600 тыс. рублей из квартиры Хованского.

Ранее на Piter.tv: большое интервью Марии Нелюбовой: о деле Хованского, причинах преследования и парадоксах следствия.

Фото: Piter.tv

Теги: статья, хованский
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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