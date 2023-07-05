Песков отреагировал на статью FT о разговоре Си Цзиньпина и Путина о ядерном оружии

В Кремле отметили, что по итогам встречи двух глав государств было дано много информации.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на статью издания FT о разговоре лидера КНР Си Цзиньпина и российского лидер Владимира Путина о ядерном оружии. Об этом он сообщил журналистам.

По информации издания, в марте 2023 года китайский лидер якобы предостерег Путина от использования ядерного оружия на Украины. Песков отметил, что по итогам встречи двух глав государств было дано много информации. Он добавил, что все остальное является вымыслами.

Ранее Песков заявил, что угроза диверсий со стороны Киева на ЗАЭС велика.

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