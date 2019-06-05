Уголовное дело возбудили после исчезновения 600 тыс. рублей из квартиры Хованского

Мария Нелюбова ждала около года действий от страж порядка.

Бывшая девушка Юрия Хованского рассказала, что правоохранители возбудили уголовное дело после пропажи из квартиры блогера 600 тыс. рублей. Мария Нелюбова ждала около года действий от страж порядка. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале.

Во вторник, 10 мая, девушка идет на очередной допрос. Она надеется, что сотрудники полиции поговорят не только с ней, но и с другими участниками обыска.

Ранее на Piter.tv: большое интервью Марии Нелюбовой: о деле Хованского, причинах преследования и парадоксах следствия.

Фото: ВКонтакте / Юрий Хованский