Большое интервью Марии Нелюбовой: о деле Хованского, причинах преследования и парадоксах следствия

Piter.TV публикует большое интервью с девушкой блогера Юрия Хованского Марией Нелюбовой. Она поделилась мнением о том, кто может стоять за резонансным уголовным делом, чья поддержка в ситуации с арестом была неожиданной, а также рассказала про эмоциональное и физическое состояние Хованского.

Об угрозах силовиков со стороны силовиков

Угрозы начались еще летом, когда я написала заявление о краже во время обыска. Тогда приходили оперативники, и по словам Юры, угрожали подбросить мне наркотики. Юра так расценил их слова, они задавали очень странные вопросы про наркоту. Потом следователь передал в сентябре через адвокатов слова "Мария доиграется", им не понравилось, что я активно делала публичные заявления. Затем к Юрию пришли тайком, об этом даже не уведомили адвокатов, и Юру попросили отказаться от своих адвокатов, нанять "нужных адвокатов", а также оговорить себя — заявить, что песня была исполнена в 2018 году. Взамен на это было обещано вынести мягкий приговор в виде штрафа. Юра отказался, он не доверяет этому следователю, после чего ему пригрозили реальным сроком, а также сказали, что у его девушки будут проблемы. Какие конкретно проблемы, правда, не конкретизировали.

Как изменилась ваша жизнь?

Я стараюсь не гулять одна поздно вечером, слежу, есть ли вокруг подозрительные машины. Я не скажу, что трясусь от страха, но стараюсь быть осторожной.

Юра последнее время просит меня уехать в Чехию или другую страну, переждать ситуацию. Но я не хочу. Я не считаю это правильным, я не совершала преступлений, чтобы бежать непонятно от чего. Угрозы угрозами, но мое место с Юрой, по крайней мере сейчас.

Как можно помочь Юрию Хованскому прямо сейчас?

Наибольшую пользу сейчас представляют люди, которые присутствовали на стриме в 12-м году, либо которые слышали эту песню до 18-го года. Поскольку у следствия есть лжесвидетели, которые говорят про 2018 год, чем больше мы соберем людей, которые слышали эту песню, тем крепче будет наша позиция в суде.

Таких людей пишет немало: кто-то слышал эту песню на форумах, кто-то во "ВКонтакте", кто-то сам присутствовал на стриме, у нас есть "железные" свидетели. Часть людей боится, что следствие им будет мстить за такие показания, и они в какой-то момент сливаются.

Огласка – одна из важнейших вещей. Она защищает меня и Юру от расправы. Плюс можно помочь материально на адвокатов, мы разместили в интернете реквизиты Юриных родителей.

Следствие зависло. О спорных вопросах в деле



Главный парадокс, что никто не принимает наши доказательства, которые мы заверили в интернете. Потому что эта песня гуляла совершенно свободно до недавнего времени. Сейчас ее со всех ресурсов пытаются "выпилить", но я успела все заверить у нотариуса, это все приобщено к материалам дела, но следователь, насколько я знаю, не ознакомился с ними.

Свидетельские показания адвокаты также предоставили следователю – на допрос ни один не был вызван, по моим сведениям.

Самое ценное – это то, что записи были размещены "ВКонтакте" в 2012 году, в том числе с небольшой стенографией, то есть люди публиковали текст этой песни, и это было от 12-13-го года. Это означает, что эту песню Юра спел до 2018 года как минимум. Если бы он перепел эту песню в 18-ом году, то найдите эту запись. Этой записи нигде нет…

Андрей Нарцев (Нефедов) размещал эту песню у себя "ВКонтакте" в 2012 году. Нарцев дал лжесвидетельства, и он признался в этом, признался, что на него давило следствие. Он не раз подтверждал, что эта песня была исполнена в 2012 году.

Нарушались ли права подозреваемого?



Нарушения были с первого дня. Когда у нас был обыск, у меня украли 600 тысяч рублей неизвестные лица. Юра говорит, что совершенно все нормы обыска нарушались. То есть следователей должен бы контролировать все, но, как говорит Юра, у нас по квартире шлялись все, кто где хотел, никто за ними не следил оперативники фотографировались, где хотели.

Ему не предложили воспользоваться 51-ой статьей, не предложили адвоката, просто положили и, воспользовавшись его растерянностью, записали признательные показания.

Состояние Хованского. Каким Вы застали его на встрече?

Подавленным, хочет, что бы это все поскорее закончилось. Человек изолирован от социума, он не знает, что его ждет, ему поступают угрозы. Наверное, в какой-то степени это сказывается на его самочувствии: он жаловался на то, что у него затекают конечности, ем у приходится сидеть и разминать себе руки. Мама Юры предполагает, что это связано со щитовидкой, у него были проблемы со щитовидкой. Юра планирует сдать анализы в местной больнице при СИЗО, чтобы посмотреть по анализам, что с ним происходит.

Он настолько подавлен, что, как он говорит, только целыми дня лежит в кровати и смотрит в потолок. Отвечает иногда на письма подписчиков, на мои письма.

Что поддерживает Хованского, видит ли он позитив хоть в чем-то?



Сложно сказать, вроде как он уже потерял веру, но борется из каких-то последних сил. По крайней мере, он пытается и дальше осветить эту ситуацию, чтобы его не посадили в таком свете, что все происходит по закону. Чтобы, если его действительно посадят, все будут знать, что это полнейший произвол, что следствие просто подтерлось всеми представленными доказательствами, нашло лжесвидетелей, и из-за этого человека посадили. Хотя бы так. Я надежды на теряю, стараюсь его поддержать. Плюс его веселят подписчики, когда присылают какие-то забавные истории, сообщают новости.

Есть ли люди, в которых Вы разочаровались в контексте этой истории?

После Андрея Нефедова меня уже вряд ли может что-то сильно убить. Меня расстраивает, когда некоторые, но это единичные случаи в СМИ, неверно пишут информацию, например, что Юра якобы исполнил песню в 2018 году.

Нам недавно написали две девочки. Они рассказывали, что к ним в школу приходили, сказали, что за всеми следят, будьте осторожны, не допускайте экстремистских высказываний, и приводили в качестве примера Юру, говорили, что он якобы исполнил эту песню в 2018 году.

Чья поддержка вас удивила?

Мня очень удивляет массовая поддержка людей, я этого не ожидала. Сначала, когда я создавала свой телеграм-канал, я думала, там будет 20-30 человек, сейчас же там 9 тысяч. Люди приходят, им интересно дело Юры, спрашивают постоянно, как помочь. И это даем нам надежду, это радует. Думаю, людям неприятно смотреть на несправедливость, поэтому они проявляют сочувствие.

С чего все началось? В чем Вы видите причины дела?

Я не знала об этой песне до дня ареста Юры. Каких-то тревожных звонков, если они и были, Юра мне о них не сообщал. А когда все это случилось, да, для меня это было шоком, то, что Юру арестовали, и где-то на неделю я выпала из жизни вообще.

Аналогов Юриной ситуации лично мне неизвестно до сих пор. Одно дело, когда на Голунова "шили" дело, там было две разные позиции, было непонятно сначала, подбросили ему наркотики или нет. А тут все абсолютно точно знают, что песня была исполнена в 12-ом году, она на поверхности, ее отголоски до сих пор где-то есть в интернете. И следствие на это все закрывает глаза.

И повлиять на эту горстку людей никто не может. Прокуратура, по текущему раскладу, игнорирует все жалобы. Сидит одна единственная судья, которая отвечает на все жалобы Юры из СИЗО отмазками. Непонятно, как повлиять на эту маленькую, но зловредную горстку людей, которые зачем-то решили уничтожить Юрину жизнь. Что это за организация Центральное следственное управление Санкт-Петербурга, что на них нету никакой управы? Они просто открыто шьют дело, плюют на мнение общественности, они плюют на все абсолютно права человека.

Из последнего: следователь получит ходатайство от нашего адвоката, он его удовлетворил, но он написал бумагу, что он запрещает адвокатам присутствовать на следственных действиях с Юрой. Это нарушает нашу Конституцию, адвокат может присутствовать на любых следственных действиях по своим подзащитным. По идее следователя за это вообще должны уволить. Это все очень странно.

Кто стоит за делом Хованского?

Это чисто из теории заговоров, мы не знаем. Кто-то пишет, что Мизулины рассердились на какие-то слова Юры, кто-то говорит, что рассердились на его слова про Лукашенко, кто-то говорил, что просто слишком много шутил, кто-то говорил, что чеченцы обозлились. Сколько людей – столько и мнений. Юра сам не предполагает, кто за этим стоит.

Мне бы хотелось знать, кто за всем этим стоит. Просто посмотреть в глаза этому человеку, который так открыто шьет дело. Здесь нету логики вообще. Наше государство не умеет признавать поражения, оно не может признать, что по произволу задержало Юру, это урон по имиджу. Но мне кажется, что то, что сейчас происходит, наносит гораздо больший урон по имиджу нашей правоохранительной системы.

Мне кажется, Юру держат в СИЗО такой большой срок чисто доя того, чтобы он все-таки сломался и дал признательные показания.

Что дальше? На каком этапе находится следствие?

Сейчас они продлили арест до 7 месяцев. По идее, они должны предъявить суду хоть какую-то проделанную работу. Непонятно, что они еще должны будут сказать в суде, чтобы продлить арест еще дальше по такому резонансному делу. Что, еще лжесвидетелей нароют?

Они отправили компьютеры на экспертизу, причем Юру очень смутило, что они отправили их ФСБ, это показалось ему странным.

Адвокаты пытаются повлиять на ситуацию через прокуратуру, продолжают собирать доказательства, продолжается опрос свидетелей, собираюсь к Генпрокурору сходить, депутат Василий Власов писал свои депутатские запросы, он дал характеристику Юры в качестве помощника депутата. Каждый чем может, так и помогает.

Я надеюсь, что у правительства все-таки проснется совесть, и они дадут правовую оценку действиям Следственного управления и разберутся со всей этой ситуацией. Юра не должен сидеть в тюрьме, ни на домашнем аресте, его просто должны отпустить и закрыть это дело. Происходящее – это произвол. Это очень сильно заставляет людей разочаровываться в нашем государстве.



Справка

Юрий Хованский более полугода находится в СИЗО в рамках расследования уголовного дела по оправданию терроризма. Поводом для обвинений стала песня, записанная блогером в 2012 году. По версии правоохранителей, на самом деле трек был создан в 2018 году. Накануне сам Юрий Хованский написал открытое письмо общественности и СМИ, в котором поделился мнением о происходящем.

Видео: Piter.TV