Депутат Власов заявил, что сотрудничество с Хованским прекратилось полгода назад

Удостоверение у блогера отозвали по рекомендации высшего совета ЛДПР.

Депутат Государственной думы, член фракции "ЛДПР" Василий Власов заявил, что задержанный блогер Юрий Хованский уже шесть месяцев не является его помощником. По словам политика, удостоверение у Хованского отозвали по рекомендации высшего совета партии. Об этом в среду, 9 июня, сообщает ТАСС.

В ЛДПР блогер собирал жалобы граждан во время стримов. Хованский собирал сообщения, а затем передавал юристам партии. Власов отметил, что блогер не является идеальным человеком. Поскольку зачастую он некорректно высказывался или мог "грязно" пошутить. Именно по этой причине Власов прекратил сотрудничество с Хованским.

Напомним, накануне вечером блогера Юрия Хованского задержали за "публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма". По предварительной информации, причиной задержания стала песня "Норд-Ост", которую он исполнил еще год назад во время стрима.

Ранее депутат Виталий Милонов прокомментировал задержание Юрия Хованского.

Фото: duma.gov.ru