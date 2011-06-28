Депутат Власов заявил, что сотрудничество с Хованским прекратилось полгода назад

Депутат Государственной думы, член фракции "ЛДПР" Василий Власов заявил, что задержанный блогер Юрий Хованский уже шесть месяцев не является его помощником. По словам политика, удостоверение у Хованского отозвали по рекомендации высшего совета партии. Об этом в среду, 9 июня, сообщает ТАСС.
В ЛДПР блогер собирал жалобы граждан во время стримов. Хованский собирал сообщения, а затем передавал юристам партии. Власов отметил, что блогер не является идеальным человеком. Поскольку зачастую он некорректно высказывался или мог "грязно" пошутить. Именно по этой причине Власов прекратил сотрудничество с Хованским.
Напомним, накануне вечером блогера Юрия Хованского задержали за "публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма". По предварительной информации, причиной задержания стала песня "Норд-Ост", которую он исполнил еще год назад во время стрима.
Ранее депутат Виталий Милонов прокомментировал задержание Юрия Хованского.
Фото: duma.gov.ru
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