Сегодня, 15:22
Лукашенко получил письмо от Трампа

Письмо для белорусского лидера передал спецпредставитель главы Белого дома.

Президент Белоруссии Дональд Лукашенко получил письмо от президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил Telegram-канал "Пул Первого".

Белорусский лидер получил письмо от главы Белого дома из рук спецпредставителя президента США Джона Коула, встреча с которым проходит в Минске. В тексте письма отметили недавнюю победу белорусской теннисистки Арины Соболенко в финале US Open. Также в письме говорится, что США с надеждой смотрят в будущий год.

Ранее Лукашенко поблагодарил Трампа за миротворческие усилия.

Видео: Telegram / Пул Первого

