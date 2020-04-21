Лукашенко получил письмо от Трампа

Письмо для белорусского лидера передал спецпредставитель главы Белого дома.

Президент Белоруссии Дональд Лукашенко получил письмо от президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил Telegram-канал "Пул Первого".

Белорусский лидер получил письмо от главы Белого дома из рук спецпредставителя президента США Джона Коула, встреча с которым проходит в Минске. В тексте письма отметили недавнюю победу белорусской теннисистки Арины Соболенко в финале US Open. Также в письме говорится, что США с надеждой смотрят в будущий год.

Ранее Лукашенко поблагодарил Трампа за миротворческие усилия.

Видео: Telegram / Пул Первого