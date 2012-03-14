Лукашенко поблагодарил Трампа за миротворческие усилия

По его словам, никто из предыдущих президентов США не предпринимал столько усилий.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил миротворческие усилия президента США Дональда Трампа. Об этом он заявил на встрече со спецпредставителем американского лидера Джоном Коулом.

По словам главы государства, никто из предыдущих президентов США не предпринимал столько усилий, чтобы на планете был мир. Лукашенко подчеркнул, что Трамп смог остановить несколько конфликтов.

Как бы это ни прозвучало банально, я хочу поблагодарить вашего президента за те усилия, которые он предпринимает в направлении мира. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Лукашенко поблагодарил белорусских депутатов за работу на международном треке.

Видео: Telegram / Пул Первого