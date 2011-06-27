Лукашенко поблагодарил белорусских депутатов за работу на международном треке

По его словам, если человек едет в командировку, то "оттуда надо что-то привезти конкретное".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил депутатов за работу на международном треке. Об этом он заявил на встрече с председателем Палаты представителей Национального собрания Игорем Сергеенко.

Лукашенко отметил, что если человек едет в командировку, то "оттуда надо что-то привезти конкретное". По его словам, этого сейчас не хватает членам правительства республики. Также белорусский лидер высказал слова благодарности депутатам за общение с людьми в различных регионах.

Ранее Лукашенко заявил о планах подарить мешок картошки Путину и Си Цзиньпину.

Видео: Telegram / Пул Первого