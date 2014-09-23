Лукашенко заявил о планах подарить мешок картошки Путину и Си Цзиньпину

Президент Белоруссии передаст подарки всем лидерам стран, которые приедут на саммит ШОС.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о планах подарить мешок картошки президенту РФ Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпину. Его слова приводит Telegram-канал "Пул Первого".

Лукашенко отметил, что Путин лично просил его привезти белорусскую картошку на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Он также планирует передать мешок картофеля для китайского лидера. Кроме того, подарки получат другие зарубежные лидеры, которые соберутся на саммит ШОС.

Ранее Лукашенко потребовал, чтобы в бывших McDonald"s не было "американской гадости".

Видео: Telegram / Пул Первого