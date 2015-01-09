Лукашенко потребовал, чтобы в бывших McDonald's не было "американской гадости

Глава Белоруссии призвал поставлять в сети общественного питания продукты отечественного производства.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе своей рабочей поездки на территории Могилевской области потребовал от местных властей, чтобы блюда из меню в ресторанах быстрого питания Mak.by (бывшая сеть общественного питания McDonald"s) с октября 2025 года готовились для клиентов только из отечественных продуктов, без "американской гадости" в составе. Политический лидер республики узнал у производителей, что с августа текущего года весь картофель в сеть Mak.by поставляется из Толочина в Витебской области.

Чтобы в Mak.by с 1 октября не было ни одного куска импортного картофеля. И котлеты. Там должно быть белорусское. Что вы эту гадость американскую людям подсовываете. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Напомним, что рстораны бывшей сети McDonald"s в Белоруссии перешли на бренд Mak.by в апреле 2023 года.

Фото: Telegram / Пул первого