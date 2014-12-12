"Максимально несправедливо": люди у здания суда – о деле Хованского

Порядка 30 человек, в том числе Оксимирон и Илья Мэддисон, пришли к зданию суда в знак поддержки арестованного Юрия Хованского.

Десятки людей пришли сегодня, 6 октября, к Куйбышевскому районному суду Петербурга, где проходит заседание по делу блогера Юрия Хованского. Хованский, обвиняемый в оправдании терроризма, находится в изоляторе почти пять месяцев – с июня этого года. Причина задержания блогера – его старая шуточная песня про "Норд-Ост". Позже Хованского включили в список террористов и экстремистов.

К суду поддержать Хованского пришли такие медийные личности, как рэпер Оксимирон, блогер Илья Мэддисон и экс-ведущий "Версуса" Александр Тимарцев (Ресторатор), а также девушка Хованского Мария Нелюбова.

Корреспондент Piter.tv узнал у группы поддержки, почему они пришли к зданию суда.

"Для меня Юрий Хованский очень значимая фигура в моей жизни. Я с 12-ти лет смотрел его ролики, он стал мне каким-то родным человеком. Естественно я считаю, что все это дело абсолютно бессудное, несправедливое. Суд должен принять в рассмотрение аргументы защиты, что песня была спета в 2012 году, и тогда этого закона просто не существовало"

"Мне кажется, произошла очень большая ошибка, и где-то наверху что-то перепутали, не тот человек оказался не в том месте, и судят не за то... В общем, надо ошибку исправить".

"Максимально несправедливо. Просто за очень дурацкую песню в тюрьму сажать точно не должны".

"Мне на глаза попалось одно из его писем, которое он написал уже будучи в СИЗО, и я поняла, что если есть такая возможность, надо прийти, постоять, поддержать".

Видео: Piter.tv / Дария Андреева