Оксимирон приехал к суду поддержать блогера Хованского

Суду предстоит вновь выбрать меру пресечения блогеру.

Сегодня, 6 октября, в Куйбышевском районном суде пройдет очередное заседание по делу Юрия Хованского. Блогера обвиняют в оправдании терроризма.

Судье предстоит вновь избрать меру пресечения блогеру. Он находится под стражей с июня 2021-го года.

Поддержать подсудимого к зданию суда приехали рэпер Оксимирон, блогер Илья Мэддисон и бывший ведущий "Версуса" Ресторатор.

Напомним, следствие предполагает, что летом 2020-го года Хованский во время онлайн-трансляции исполнил песню, посвященную трагедии в "Норт-Осте". Подсудимый частично признал свою вину и написал письмо с извинениями. Блогер просил отпустить его под домашний арест, однако правоохранители считают, что обвиняемый может удаленно уничтожить доказательства вины, применив "глубокие познания" в области IT-технологий.

Хованского включили в список террористов и экстремистов.

Фото: Piter.TV