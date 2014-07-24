Девушка Хованского ищет свидетелей, готовых защитить блогера в суде

Блогер несколько месяцев находится в СИЗО. Он обвиняется в оправдании терроризма.

Девушка блогера Юрия Хованского Мария Нелюбова ищет свидетелей, готовых защитить блогера в суде. Об этом 22 ноября она написала в своем Telegram-канале.

Нужны свидетели, которые готовы дать показания адвокату, а при необходимости явиться на допрос к следователю (или дать показания в отделе полиции по вашему месту жительства) и выступить со стороны защиты в суде. говорится в посте

В качестве свидетелей подойдут те, кто видел тот самый стрим в 2012 году, а также те, кто слышал песню "Норд-Ост" в сети до 2018 года. Также откликнуться могут те, кто знает, где можно услышать или скачать песню.

Ранее Нелюбова рассказала, что Хованскому предложили сделку со следствием. "Следователь тайком пришел к Хованскому и просил его дать ложные показания на самого себя, и обещал ему за это мягкое наказание". После отказа блогера, следователь пообещал ему реальный срок.

Напомним, блогер обвиняется в оправдании терроризма. В июне Хованского задержали. Причиной стала песня "Норд-Ост", которую он исполнил еще год назад. В ней Хованский глумился над жертвами теракта на Дубровке в 2002 году.

Фото: ВКонтакте / Юрий Хованский