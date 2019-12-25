Задержанному блогеру Юрию Хованскому предложили заключить сделку со следствием

Он отказался.

Задержанному блогеру Юрию Хованскому предложили сделку со следствием. Об этом в эфире радио "Эхо Петербурга" рассказала его девушка Мария Нелюбова.

Мария рассказала, что "следователь тайком пришел к Хованскому и просил его дать ложные показания на самого себя, и обещал ему за это мягкое наказание". После отказа блогера, следователь пообещал ему реальный срок.

Он понимает, что так шутить не надо было. Но это было 10 лет назад, тогда люди в принципе имели склонность к черному юмору и свободе слова. Мария Нелюбова, девушка Юрия Хованского

Также блогер продолжает жаловаться на проблемы со здоровьем. Как рассказала Мария, у Хованского болят внутренние органы, а также имеются проблемы с кровообращением. На этой неделе блогер должен сдать анализы. Девушка добавила, что сегодня Хованский находится в подавленном состоянии, а улыбку на его лице давно уже никто не видел.

Напомним, блогер обвиняется в оправдании терроризма. В июне Хованского задержали. Причиной стала песня "Норд-Ост", которую он исполнил еще год назад. В ней Хованский глумился над жертвами теракта на Дубровке в 2002 году. В отношении него возбудили уголовное дело по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма".

Ранее мы писали, что Хованский встретит Новый год в СИЗО. Куйбышевский суд продлил арест.

Фото: Объединенная пресс-служба судов